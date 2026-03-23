23 Марта 2026
RU

Неймар рискует пропустить ЧМ-2026 из-за конфликта

Мировой футбол
Новости
23 Марта 2026 12:34
6
Ситуация вокруг участия нападающего "Сантоса" Неймара в чемпионате мира 2026 года остается неопределенной из-за его физической формы и натянутых отношений с руководством Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на CNN Brazil, в руководстве федерации нет уверенности в том, что 34-летний футболист успеет набрать необходимые кондиции. Причиной опасений стали длительные пропуски матчей и общая неготовность игрока к высоким нагрузкам.

Помимо физического состояния, внутри федерации растет недовольство поведением игрока. Публичные заявления Неймара и его коммуникация в медиапространстве воспринимаются чиновниками негативно, что создает дополнительную напряженность.

Ключевым фактором ухудшения отношений стал недавний инцидент во время матча "Сантоса" против "Мирасола". Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти специально прибыл на игру, чтобы лично оценить состояние форварда. Однако Неймар не только не вышел на поле, сославшись на контроль нагрузок, но и отсутствовал на стадионе. В федерации этот жест восприняли как неуважение и нежелание идти на контакт с тренерским штабом.

На данный момент в CBF все больше склоняются к тому, что шансы Неймара на попадание в итоговую заявку на чемпионат мира минимальны. У футболиста остается ограниченное количество матчей в составе "Сантоса", чтобы изменить мнение руководства и тренерского штаба, однако сейчас его участие в турнире оценивается как крайне маловероятное.

Отметим, что чемпионат мира 2026 года пройдет грядущим летом в США, Канаде и Мексике. Неймар не был включен в состав сборной на ближайшие товарищеские матчи против Франции и Хорватии.

İdman.Biz
Тэги:

