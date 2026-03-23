Антуан Гризманн переходит в "Орландо Сити" летом

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, судя по всему, проводит свой последний сезон в составе испанского гранда. 35-летний французский футболист достиг устной договоренности о переходе в американский клуб "Орландо Сити", выступающий в MLS.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже согласовали основные детали сделки. Ожидается, что Гризманн подпишет контракт сроком на два года, а официальное оформление документов может состояться уже на этой неделе. Француз присоединится к новой команде в июле 2026 года, сразу после завершения текущего европейского сезона.

Переход Гризманна в США станет знаковым событием для американской лиги. Ранее "Орландо Сити" пытался заполучить игрока еще в марте, однако "Атлетико" отклонил предложение, настояв на том, чтобы футболист доиграл сезон в Мадриде. Теперь руководство испанского клуба дало "зеленый свет" на трансфер своего лучшего бомбардира в истории.

Сам футболист никогда не скрывал своего интереса к американской культуре и желания завершить карьеру за океаном. В "Орландо Сити" ему планируют отдать футболку с седьмым номером, которая является для него знаковой.

Отметим, что Антуан Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года (с перерывом на игру в "Барселоне"). В текущем сезоне Ла Лиги 35-летний форвард продолжает оставаться ключевой фигурой в схемах Диего Симеоне, забив 12 голов в чемпионате. Его действующий контракт с мадридцами был рассчитан до июня 2027 года, однако соглашение о переезде в США подразумевает прекращение сотрудничества по взаимному согласию сторон.