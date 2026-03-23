23 Марта 2026 10:15
Антуан Гризманн переходит в "Орландо Сити" летом

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн, судя по всему, проводит свой последний сезон в составе испанского гранда. 35-летний французский футболист достиг устной договоренности о переходе в американский клуб "Орландо Сити", выступающий в MLS.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже согласовали основные детали сделки. Ожидается, что Гризманн подпишет контракт сроком на два года, а официальное оформление документов может состояться уже на этой неделе. Француз присоединится к новой команде в июле 2026 года, сразу после завершения текущего европейского сезона.

Переход Гризманна в США станет знаковым событием для американской лиги. Ранее "Орландо Сити" пытался заполучить игрока еще в марте, однако "Атлетико" отклонил предложение, настояв на том, чтобы футболист доиграл сезон в Мадриде. Теперь руководство испанского клуба дало "зеленый свет" на трансфер своего лучшего бомбардира в истории.

Сам футболист никогда не скрывал своего интереса к американской культуре и желания завершить карьеру за океаном. В "Орландо Сити" ему планируют отдать футболку с седьмым номером, которая является для него знаковой.

Отметим, что Антуан Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года (с перерывом на игру в "Барселоне"). В текущем сезоне Ла Лиги 35-летний форвард продолжает оставаться ключевой фигурой в схемах Диего Симеоне, забив 12 голов в чемпионате. Его действующий контракт с мадридцами был рассчитан до июня 2027 года, однако соглашение о переезде в США подразумевает прекращение сотрудничества по взаимному согласию сторон.

Новости по теме

Альваро Арбелоа: "Мне понравился менталитет "Реала" в дерби"
10:55
Мировой футбол

Альваро Арбелоа: "Мне понравился менталитет "Реала" в дерби"

Главный тренер мадридского клуба прокомментировал победу над Атлетико
Дисквалифицированный тренер вышел на матч в рясе священника
10:35
Мировой футбол

Дисквалифицированный тренер вышел на матч в рясе священника - ВИДЕО

Маттео Чичери пытался скрыться от контроля, но не сдержал эмоций после пропущенного гола

Диего Симеоне отказался винить судей в поражении от "Реала"
09:55
Мировой футбол

Диего Симеоне отказался винить судей в поражении от "Реала"

Отдельно тренер выделил игру форварда Адемолы Лукмана
Зинедин Зидан достиг устной договоренности о работе в сборной Франции - СМИ
09:15
Мировой футбол

Зинедин Зидан достиг устной договоренности о работе в сборной Франции - СМИ

На пост претендовали пять человек
"Барселона" первой в Европе гарантировала себе участие в общем этапе Лиги чемпионов-2026/27
08:12
Мировой футбол

"Барселона" первой в Европе гарантировала себе участие в общем этапе Лиги чемпионов-2026/27

Это произошло после того, как "Бетис" уступил "Атлетику"
Гвардиола стал первым тренером в истории, выигравшим пять Кубков английской лиги
07:14
Мировой футбол

Гвардиола стал первым тренером в истории, выигравшим пять Кубков английской лиги

Специалист опередил по количеству выигранных трофеев Брайана Клафа, Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"
21 Марта 19:20
Мировой футбол

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"

Экс-вингер сборной считает, что присутствие Криштиану мотивирует команду
Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли"
20 Марта 21:04
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Бакинцы решили исход встречи уже в первом тайме

Азербайджанский дзюдоист стал вице-чемпионом Большого шлема
20 Марта 18:52
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист стал вице-чемпионом Большого шлема - ФОТО

Азербайджанский дзюдоист успешно выступил в весовой категории до 66 кг

Серия А: "Фиорентина" и "Интер" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Мировой футбол

Серия А: "Фиорентина" и "Интер" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У "Фиорентины" прервалась серия из трех побед во всех турнирах