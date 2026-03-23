23 Марта 2026
Дисквалифицированный тренер вышел на матч в рясе священника - ВИДЕО

23 Марта 2026 10:35
Дисквалифицированный тренер вышел на матч в рясе священника

Дисквалифицированный итальянский специалист Маттео Чичери проник на матч девятого дивизиона страны в облачении священника, чтобы тайно руководить своей командой, однако завершил встречу физической атакой на игрока соперника.

Как сообщает İdman.Biz, тренер, отбывающий наказание, разработал хитрый план для участия в важной игре: он прошел на стадион в рясе, до матча дал установки футболистам, а во время встречи отдавал распоряжения из-за ворот, скрываясь за сеткой.

Однако в концовке встречи Чичери не сдержал эмоций после того, как соперник забил гол. Тренер выбежал на поле и ударил одного из футболистов ногой. Этим инцидент не ограничился: после победного мяча своей команды специалист вновь ворвался на газон, присоединился к празднованию игроков и выкрикивал оскорбления в адрес оппонентов.

Напомним, что Чичери находился под официальной дисквалификацией, что запрещало ему любое участие в матче, включая нахождение в технической зоне.

İdman.Biz
