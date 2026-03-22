Серия А: "Комо" разгромил "Пизу" - ВИДЕО

"Комо" одержал крупную победу над "Пизой" в матче 30-го тура чемпионата Италии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Счет был открыт уже на седьмой минуте - отличился Ассане Диао. На 29-й минуте он же ассистировал Анастасиосу Дувикасу, удвоившему преимущество команды.

В начале второго тайма "Комо" забил третий мяч - автором гола стал Мартин Батурина. На 75-й минуте отличился Николас Пас после передачи Альберто Морено.

Окончательный счет установил Максимо Перроне, поразивший ворота соперника в концовке встречи.