23 Марта 2026
У главного тренера "Тоттенхэма" Игора Тудора скончался отец

23 Марта 2026 13:14
У главного тренера лондонского "Тоттенхэма" Игора Тудора скончался отец. О трагедии в семье хорватского специалиста стало известно сразу после окончания домашнего матча 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Ноттингем Форест" (0:3).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на хорватские СМИ, наставник лондонцев получил известие о смерти родителя в раздевалке стадиона. Из-за случившегося Тудор не смог принять участие в обязательной послематчевой пресс-конференции. Вместо него перед представителями прессы выступил ассистент Бруно Сальтор, который подтвердил наличие серьезных семейных проблем у главного тренера.

"Игор отсутствует сегодня по серьезным семейным обстоятельствам. В такие моменты футбол уходит на второй план, и мы как клуб оказываем ему всю необходимую поддержку. Команда разделяет его боль, сейчас важно дать тренеру время прийти в себя", - отметил Сальтор в беседе с журналистами.

Трагедия в семье наставника произошла на фоне затяжного кризиса в лондонском клубе. Поражение от "Ноттингем Форест" стало очередным неудачным результатом для "шпор". Под руководством Игора Тудора, который возглавил команду в середине февраля, коллектив провел семь матчей во всех турнирах, одержав лишь одну победу при одной ничьей и пяти поражениях.

На данный момент "Тоттенхэм" с 30 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, находясь в непосредственной близости от зоны вылета. Ожидается, что в ближайшие дни хорватский специалист отправится на родину, воспользовавшись наступающей паузой на матчи национальных сборных.

Напомним, что Игор Тудор сменил на посту главного тренера лондонцев Томаса Франка, однако пока не сумел стабилизировать игру команды. Свой следующий матч в АПЛ "Тоттенхэм" проведет в начале апреля.

