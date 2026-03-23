Главный тренер "Коламбус Крю" рассчитывает на Наримана Ахундзаде

23 Марта 2026 11:15
Главный тренер "Коламбус Крю" рассчитывает на Наримана Ахундзаде

Главный тренер "Коламбус Крю" Хенрик Ридстрем заявил, что приход азербайджанского полузащитника Наримана Ахундзаде поможет усилить конкуренцию в команде и поднять общий уровень игры.

Как сообщает Idman.Biz, специалист поделился своим мнением в комментарии официальному сайту клуба после матча с "Торонто". Наставник отметил, что коллективу необходима более жесткая борьба внутри состава для преодоления спада.

"У нас есть время, чтобы перегруппироваться, залечить раны и сплотиться, но для этого необходима более высокая конкуренция. Сейчас мы действуем на поле излишне робко. Надеюсь, что такие новички, как Андре Гомеш и Нариман Ахундзаде, смогут поднять наш уровень и усилить борьбу за место в составе. С их приходом для нас крайне важно начать действовать более серьезно", - сказал Хенрик Ридстрем.

Напомним, что Нариман Ахундзаде вошел в историю как первый азербайджанский футболист в MLS, появившись на поле на 88-й минуте встречи с "Торонто". Матч завершился победой канадского клуба со счетом 2:1.

İdman.Biz
