25-й тур Премьер-лиги: "Нефтчи" принимает "Имишли"

В 25-м туре Мисли Премьер-лиги "Нефтчи" на своем поле сыграет с "Имишли".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет сегодня на стадионе Palms Sports Arena и начнется в 19:15.

Отметим. что "Нефтчи" с 34 очками занимает шестое место в турнирной таблице и продолжает борьбу за позиции в верхней части. "Имишли", набравший 22 очка, располагается на девятой строчке.

Мисли Премьер-лига

25-й тур

20 марта

19:15. "Нефтчи" - "Имишли"

Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Джамиль Гулиев, Эльвин Байрамов.

VAR: Инглаб Мамедов.

AVAR: Камран Байрамов.

Инспектор судей: Рагим Гасанов.

Представитель АФФА: Эльгиз Абасов.

Palms Sports Arena

Отметим, что тур завершится 21 марта.