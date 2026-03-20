20 Марта 2026
RU

25-й тур Премьер-лиги: "Нефтчи" принимает "Имишли"

Чемпионат Азербайджана
Новости
20 Марта 2026 09:30
9
В 25-м туре Мисли Премьер-лиги "Нефтчи" на своем поле сыграет с "Имишли".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет сегодня на стадионе Palms Sports Arena и начнется в 19:15.

Отметим. что "Нефтчи" с 34 очками занимает шестое место в турнирной таблице и продолжает борьбу за позиции в верхней части. "Имишли", набравший 22 очка, располагается на девятой строчке.

Мисли Премьер-лига
25-й тур

20 марта
19:15. "Нефтчи" - "Имишли"

Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Джамиль Гулиев, Эльвин Байрамов.
VAR: Инглаб Мамедов.
AVAR: Камран Байрамов.
Инспектор судей: Рагим Гасанов.
Представитель АФФА: Эльгиз Абасов.
Palms Sports Arena

Отметим, что тур завершится 21 марта.

İdman.Biz
Тэги:

