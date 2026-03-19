Рашад Садыхов: "Сложно победить, когда ты не используешь столько голевых моментов"

Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов прокомментировал победу своей команды над "Карван-Евлахом" (1:0) в матче 25-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу, сообщает İdman.Biz.

По его словам, встреча получилась непростой, несмотря на итоговый результат.

"Для нас получилась очень сложная игра. Я остался доволен самоотверженностью и дисциплиной команды. Я бы это сказал, если бы даже мы сегодня не выиграли бы. Сложно играть с "Карван-Евлахом" в Евлахе. В последних турах в их игре есть прогресс. Сложно победить, когда ты не используешь столько голевых моментов. В какой-то момент мне показалось, что будет ничья. Заработали важные три очка", — заявил Садыхов.