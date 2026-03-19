25-й тур Премьер-лиги: "Сабах" сыграет с "Сумгайытом"

В 25-м туре Мисли Премьер-лиги "Сабах" сыграет с "Сумгайытом".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет сегодня на Bank Respublika Arena и начнется в 19:15.

Отметим, что "Сабах" с 59 очками возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги Азербайджана, тогда как "Сумгайыт", набравший 32 очка, занимает седьмое место.

Мисли Премьер-лига

Третий круг, 25-й тур

19 марта

19:15. "Сабах" - "Сумгайыт"

Судьи: Раван Гамзазаде, Зохраб Аббасов, Ширмамед Мамедов, Вугар Гасанов

VAR: Камранбей Рагимов

AVAR: Парвин Талыбов

Инспектор судей: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Зумруд Агаева

Bank Respublika Arena

Отметим, что тур завершится 21 марта.