25-й тур Премьер-лиги: "Сабах" сыграет с "Сумгайытом"

В 25-м туре Мисли Премьер-лиги "Сабах" сыграет с "Сумгайытом".
Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет сегодня на Bank Respublika Arena и начнется в 19:15.
Отметим, что "Сабах" с 59 очками возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги Азербайджана, тогда как "Сумгайыт", набравший 32 очка, занимает седьмое место.
Мисли Премьер-лига
Третий круг, 25-й тур
19 марта
19:15. "Сабах" - "Сумгайыт"
Судьи: Раван Гамзазаде, Зохраб Аббасов, Ширмамед Мамедов, Вугар Гасанов
VAR: Камранбей Рагимов
AVAR: Парвин Талыбов
Инспектор судей: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Зумруд Агаева
Bank Respublika Arena
Отметим, что тур завершится 21 марта.