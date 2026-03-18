Рамин Мусаев: "В "Нефтчи" должны работать ради качества"

Бывший президент ПФЛ и экс-вице-президент "Нефтчи" Рамин Мусаев заявил, что ключевой проблемой клуба является подход сотрудников к работе.

"В "Нефтчи" должны работать не ради рекламы, а ради качества. Те, кто приходит только за зарплатой, никогда не принесут пользы. В 2004-2008 годах у нас было всего 6-7 сотрудников, включая пресс-секретаря. Сейчас их больше 40. Но дело не в количестве - важно, чтобы люди действительно любили команду. "Нефтчи" - это история азербайджанского футбола", - сказал Мусаев в комментарии sport24.az.

Мусаев также оценил текущее положение бакинского клуба.

"Да, сейчас флагман немного сдает позиции, но, думаю, в ближайшие годы команда снова будет на вершине. В следующем году клубу исполнится 90 лет. Подарить болельщикам чемпионство будет непросто, но это выполнимая задача", - подчеркнул специалист.

Вспоминая период работы в клубе, он выделил один из матчей.

"Для меня самым незабываемым матчем в "Нефтчи" остается игра в Москве против "Пюника", - добавил экс-вице-президент.

Отметим, что Мусаев работал вице-президентом "Нефтчи" в 2004-2008 годах, а затем до 2022 года возглавлял ПФЛ.