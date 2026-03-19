"Карван-Евлах" сыграет с "Зиря" в 25-м туре Премьер-лиги

В 25-м туре Мисли Премьер-лиги "Карван-Евлах" сыграет против "Зиря".
Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет сегодня и начнется в 15:00, обслуживать матч будет бригада арбитров во главе с Рашадом Ахмедовым.
Отметим, что "Карван-Евлах" с 8 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана, тогда как "Зиря", набравший 39 очков, идет четвертым.
Мисли Премьер-лига
Третий круг, 25-й тур
19 марта
15:00. "Карван-Евлах" - "Зиря"
Судьи: Рашад Ахмедов, Эйюб Ибрагимов, Гюльнура Акперзаде, Руслан Гулиев
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Муслим Алиев
Инспектор судей: Шахин Джафаров
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Стадион города Евлах
Отметим, что тур завершится 21 марта.