18 Марта 2026 09:31
"Шамахы" примет "Араз-Нахчыван" в 25-м туре Премьер-лиги

В 25-м туре Мисли Премьер-лиги "Шамахы" сыграет на своем поле с "Араз-Нахчыван".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), встреча состоится 18 марта и начнется в 15:00.

Мисли Премьер-лига
Третий круг, 25-й тур
18 марта (среда)
15:00. "Шамахы" - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Рагиль Рамазанов, Теймур Теймуров, Ислам Мамедов
VAR: Фарид Гаджиев
AVAR: Рахман Имами
Инспектор судей: Анар Салманов
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов
Городской стадион Шамахы

Отметим, что "Шамахы" занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана, набрав 30 очков. "Араз-Нахчыван" с 36 очками располагается на пятой позиции.

Отметим, что тур завершится 21 марта.

