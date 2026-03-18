"Шамахы" примет "Араз-Нахчыван" в 25-м туре Премьер-лиги

В 25-м туре Мисли Премьер-лиги "Шамахы" сыграет на своем поле с "Араз-Нахчыван".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), встреча состоится 18 марта и начнется в 15:00.

Судьи: Ингилаб Мамедов, Рагиль Рамазанов, Теймур Теймуров, Ислам Мамедов

VAR: Фарид Гаджиев

AVAR: Рахман Имами

Инспектор судей: Анар Салманов

Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов

Городской стадион Шамахы

Отметим, что "Шамахы" занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана, набрав 30 очков. "Араз-Нахчыван" с 36 очками располагается на пятой позиции.

Отметим, что тур завершится 21 марта.