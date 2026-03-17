17 Марта 2026 13:44
Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал "Нефтчи" на 8000 манатов

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) оштрафовал "Нефтчи" на 8000 манатов за неправомерное поведение болельщиков во время матча 24-го тура Премьер-лиги против "Габалы".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, решение было принято на сегодняшнем заседании комитета.

Причиной санкции стало массовое скандирование оскорбительных выражений в адрес футболиста соперника со стороны фанатов "Нефтчи". Это шестой подобный инцидент в текущем сезоне, что стало отягчающим обстоятельством при вынесении вердикта.

Кроме того, "Габала" оштрафована на 3000 манатов за поздний выход команды на поле. "Имишли" понес убытки в размере 5000 манатов из-за выхода посторонних лиц на поле после матча против "Сабаха" - это второй подобный случай в сезоне для клуба.

Дисциплинарная практика АФФА предусматривает постепенное ужесточение санкций за повторяющиеся нарушения. Штрафы направляются на развитие инфраструктурных проектов и программ безопасности на стадионах.

Клубы имеют право обжаловать решения Дисциплинарного комитета в апелляционном органе АФФА в установленные регламентом сроки.

İdman.Biz
