16 Марта 2026
Определена программа 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана

16 Марта 2026 14:49
Определена программа 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана

Стала известна программа матчей 26-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, игры тура пройдут с 5 по 7 апреля.

5 апреля
15:30. "Кяпаз" - "Габала"
Городской стадион Евлаха

18:00. "Сумгайыт" - "Нефтчи"
Городской стадион Сумгайыта имени Мехди Гусейнзаде

6 апреля
19:00. "Карабах" - "Карван-Евлах"
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

7 апреля
15:00. "Имишли" - "Туран Товуз"
Стадион Олимпийского спортивного комплекса Губы

17:15. "Зиря" - "Шамахы"
Стадион спортивного комплекса Зиря

19:30. "Араз-Нахчыван" - "Сабах"
Liv Bona Dea Arena

İdman.Biz
