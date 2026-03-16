Полузащитник "Нефтчи": "Мы заслужили победу над "Габалой"

Полузащитник футбольного клуба "Нефтчи" Эмиль Сафаров прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура Мисли Премьер-лиги против "Габалы" (3:1).

"Мы очень хорошо подготовились к этой игре. Прежде всего, в Габале всегда непросто играть из-за погодных условий. Но получился интересный матч. Поздравляю наших болельщиков. Мы заслужили победу и провели достойную игру", - сказал Сафаров в комментарии sportal.az.

Футболист отметил, что команда намерена продолжать подготовку к следующим матчам чемпионата.

"К следующим играм также будем готовиться очень серьезно", - добавил он.

Отметим, что после 24 туров "Нефтчи" набрал 34 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. В 25-м туре бакинский клуб примет "Имишли".