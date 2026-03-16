Вратарь "Туран Товуза" вошел в топ-10 лучших в истории чемпионатов Азербайджана

Вратарь "Туран Товуза" Сергей Самок прервал серию без пропущенных мячей в матче 24-го тура Мисли Премьер-лиги против "Кяпаза" (1:1). Российский голкипер пропустил первый гол в текущем сезоне на 55-й минуте встречи после удара Рахмана Гаджиева.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, до этого эпизода Самок удерживал ворота в неприкосновенности в течение 812 минут. Последний раз он пропускал мяч 10 мая 2025 года в домашней игре против "Нефтчи" (1:2). Тогда на 32-й минуте отличился нападающий Дембо Дарбо. Серия голкипера включила в себя два матча финиша прошлого сезона и шесть полных встреч текущего розыгрыша чемпионата.

Самок стал девятым вратарем в истории высшего дивизиона Азербайджана, кому удалось преодолеть рубеж в 800 сухих минут. Рекорд лиги по-прежнему принадлежит бывшему голкиперу товузского клуба Низами Садыгову, который сохранял ворота на замке на протяжении 1106 минут. В список лучших также входят Халиду Сиссоко ("Баку" - 985 и 971 минута), Джамаледдин Алиев ("Карабах" - 958), Павел Дорошев ("Габала" - 952), Эльхан Гасанов ("Нефтчи" - 943), Дмитрий Безотосный ("Габала" - 915) и Боян Павлович ("Карабах" - 828).