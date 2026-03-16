Наставник "Габалы" - о поражении от "Нефтчи": "Игра была абсолютно равной"

Главный тренер "Габалы" Кахабер Цхададзе прокомментировал поражение от "Нефтчи" со счетом 1:3 в матче 24-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу, передает İdman.Biz.

"Игра была абсолютно равной. Мы хорошо начали, забили гол, но, к сожалению, пропустили нелепые мячи. Соперник забил после того, как мяч попал в плечо нашему игроку. Затем мы пропустили с пенальти после игры рукой в штрафной. Против такой команды, как "Нефтчи", нельзя допускать подобные ошибки. После крупного поражения мы снова уступили. Думаю, у команды есть психологические проблемы. Мы должны работать над этим. Футболисты должны верить в себя.

Я уже давно здесь работаю. До "Габалы" тренировал и другие команды. Бывали результаты и хуже нынешних, но нигде болельщики не призывали к отставке. Они должны понимать, что такие вещи негативно влияют на игроков и тренерский штаб. В Европе я вообще с подобным не сталкивался. Там, наоборот, болельщики поддерживают команду до конца. Я обратил внимание, что большинство тех, кто выкрикивал эти лозунги, были детьми 13-14 лет", — заявил Цхададзе.