Победа "Шамахы" над "Сумгайытом" стала дважды юбилейной

16 Марта 2026 14:12
Матч 24-го тура Мисли Премьер-лиги против "Сумгайыта" (1:0) стал юбилейным для "Шамахы".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, клуб одержал 300-ю победу в Премьер-лиге и 400-ю во всех турнирах своей истории.

Команда, ранее выступавшая под названиями "Хазар Университети", "Интер" и "Кешля", провела в высшем дивизионе чемпионата Азербайджана 717-й матч и в 300-й раз набрала три очка. Из этих побед 175 были одержаны дома, 125 - на выезде.

"Шамахы" стал третьим клубом в истории турнира, достигшим отметки в 300 побед. Больше побед в чемпионатах Азербайджана имеют только "Карабах" и "Нефтчи".

Команда дебютировала в высшем дивизионе в сезоне 1999/2000 под названием "Хазар Университети". Первую победу клуб одержал 21 ноября 1999 года в домашнем матче против "Хазара" (Сумгайыт).

С учетом всех турниров "Шамахы" одержал 400 побед: 300 - в чемпионате, 60 - в Кубке Азербайджана, 16 - в еврокубках, 16 - в Первой лиге и 8 - в Кубке Содружества.

