"Нефтчи" пробил 150-й пенальти в чемпионатах Азербайджана

Футбольный клуб "Нефтчи" достиг отметки в 150 реализованных пенальти в чемпионатах Азербайджана, сообщает İdman.Biz

Юбилейный удар с 11-метровой отметки забил Эмин Махмудов в матче 24-го тура Мисли Премьер-лиги против "Габалы" (3:1), при счете 1:1.

С 1992 года, когда стартовали национальные чемпионаты, "Нефтчи" как постоянный участник турнира в 34 сезонах пробил 150 пенальти, из которых 120 были реализованы. Точность команды составляет 80 процентов.

По количеству пробитых пенальти в истории турнира "Нефтчи" уступает только "Карабаху". Оба клуба являются постоянными участниками чемпионата Азербайджана с 1992 года.

Отметим, что первый пенальти "Нефтчи" в национальном первенстве был реализован 8 мая 1992 года в матче против сумгайытского "Хазара". Тогда Юнис Гусейнов принес своей команде победу со счетом 1:0.