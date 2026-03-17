17 Марта 2026
Вратарь "Зиря": "Пришло время выиграть Кубок Азербайджана"

17 Марта 2026 12:29
Вратарь "Зиря": "Пришло время выиграть Кубок Азербайджана"

Вратарь футбольного клуба "Зиря" Тиаго Силва заявил, что команда делает ставку на победу в Кубке Азербайджана и финиш в тройке призеров чемпионата.

"Понимаем, что впереди сложный отрезок сезона и серьезные соперники, но продолжаем работать и готовы бороться в каждом матче до конца. Задача ясна: в чемпионате хотим занять третье место, потому что бороться за первые две позиции сейчас практически невозможно. При этом главный акцент делаем на Кубке Азербайджана - считаю, что пришло время "Зиря" выиграть этот трофей", - сказал Силва в интервью sportnet.az.

Голкипер подчеркнул, что команда сохраняет концентрацию на двух турнирах и намерена извлечь максимум из концовки сезона.

"Мы должны быть стабильны и не терять очки, потому что борьба за позиции остается плотной. Кубок - это отдельная история, где многое решают характер и настрой, и мы подходим к этим матчам с максимальной ответственностью", - отметил он.

Также Силва прокомментировал ситуацию со своим контрактом.

"Мое соглашение действительно подходит к концу, но сейчас не время обсуждать будущее. Я не веду переговоров и полностью сосредоточен на текущем сезоне. После его завершения будет время принять решение", - добавил вратарь.

Новости по теме

Определена программа 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана
16 Марта 14:49
Чемпионат Азербайджана

Определена программа 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана

Матчи тура пройдут с 5 по 7 апреля
Полуфиналы Кубка Азербайджана пройдут в один день
16 Марта 14:27
Чемпионат Азербайджана

Полуфиналы Кубка Азербайджана пройдут в один день

Матчи "Туран Товуза" и "Карабаха" назначены на 3 апреля
Победа "Шамахы" над "Сумгайытом" стала дважды юбилейной
16 Марта 14:12
Чемпионат Азербайджана

Победа "Шамахы" над "Сумгайытом" стала дважды юбилейной

Больше побед в чемпионатах Азербайджана имеют только "Карабах" и "Нефтчи"
"Нефтчи" пробил 150-й пенальти в чемпионатах Азербайджана
16 Марта 13:11
Чемпионат Азербайджана

"Нефтчи" пробил 150-й пенальти в чемпионатах Азербайджана

Юбилейный удар реализовал Махмудов в матче с "Габалой"

Вратарь "Туран Товуза" вошел в топ-10 лучших в истории чемпионатов Азербайджана
16 Марта 12:27
Чемпионат Азербайджана

Вратарь "Туран Товуза" вошел в топ-10 лучших в истории чемпионатов Азербайджана

Сергей Самок прервал сухую серию на 812-й минуте
Полузащитник "Нефтчи": "Мы заслужили победу над "Габалой"
16 Марта 09:57
Чемпионат Азербайджана

Полузащитник "Нефтчи": "Мы заслужили победу над "Габалой"

Эмиль Сафаров прокомментировал матч Премьер-лиги

Самое читаемое

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО
14 Марта 21:54
Борьба

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО

Чемпионат Европы U-23 завершится 15 марта