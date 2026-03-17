Вратарь "Зиря": "Пришло время выиграть Кубок Азербайджана"

Вратарь футбольного клуба "Зиря" Тиаго Силва заявил, что команда делает ставку на победу в Кубке Азербайджана и финиш в тройке призеров чемпионата.

"Понимаем, что впереди сложный отрезок сезона и серьезные соперники, но продолжаем работать и готовы бороться в каждом матче до конца. Задача ясна: в чемпионате хотим занять третье место, потому что бороться за первые две позиции сейчас практически невозможно. При этом главный акцент делаем на Кубке Азербайджана - считаю, что пришло время "Зиря" выиграть этот трофей", - сказал Силва в интервью sportnet.az.

Голкипер подчеркнул, что команда сохраняет концентрацию на двух турнирах и намерена извлечь максимум из концовки сезона.

"Мы должны быть стабильны и не терять очки, потому что борьба за позиции остается плотной. Кубок - это отдельная история, где многое решают характер и настрой, и мы подходим к этим матчам с максимальной ответственностью", - отметил он.

Также Силва прокомментировал ситуацию со своим контрактом.

"Мое соглашение действительно подходит к концу, но сейчас не время обсуждать будущее. Я не веду переговоров и полностью сосредоточен на текущем сезоне. После его завершения будет время принять решение", - добавил вратарь.