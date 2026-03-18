Дата матча с "Карабахом": выбор остался за "Нефтчи"

18 Марта 2026 03:20
Стали известны новые подробности, связанные с переносом отложенного матча между "Нефтчи" и "Карабахом".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Apasport.az, окончательное решение по дате проведения встречи осталось за "Нефтчи".

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) предложила клубу два варианта календаря. Первоначально рассматривался перенос игры на "окно" между 27-м и 28-м турами. Однако "Нефтчи" отклонил это предложение, так как в этот период команде предстояли важные матчи против "Араз-Нахчывана" и "Зиря".

В итоге "черно-белые" выбрали второй вариант. Причиной послужило то, что руководство клуба сочло более приоритетными встречи с прямыми конкурентами в борьбе за путевки в еврокубки.

Команды, которые встретятся в очном поединке 25-го числа, согласно предложению ПФЛ и согласию "Нефтчи", проведут перенесенную игру 30 апреля.

Таким образом, в рамках 21-го и 29-го туров болельщики увидят два дерби "Нефтчи" – "Карабах" с интервалом всего в пять дней.

İdman.Biz

