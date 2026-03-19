Муса Гурбанлы: "Хочу завоевывать в "Карабахе" чемпионства"

19 Марта 2026 14:26
Нападающий "Карабаха" Муса Гурбанлы, проведший 100-й матч в высшем дивизионе чемпионата Азербайджана, заявил о стремлении завоевывать титулы в составе агдамского клуба.

"Впечатления от юбилейного матча очень приятные. Это еще и чувство гордости. Носить форму такого клуба для меня и честь, и ответственность. Потому что форма "скакунов" очень "тяжелая". На этом клубе лежит имя и ответственность нашего Карабаха. Я в этом клубе уже много лет, вырос в "Карабахе". Носить имя команды и защищать ее честь для меня удовольствие и гордость. Я хочу добиться с этим клубом чемпионств, достижений и успехов", - сказал Гурбанлы в комментариях Report.

Отметим, что юбилей Гурбанлы пришелся на 24-й тур Мисли Премьер-лиги. В выездном матче против "Зиря" (3:1) он вышел на поле на 85-й минуте.

"Карабах" - многократный чемпион Азербайджана и регулярный участник еврокубков. Гурбанлы прошел путь от академии клуба до основного состава.

