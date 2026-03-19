В "Челси" сообщили, что нашли "крота", сливавшего информацию о команде перед матчами с "ПСЖ" в ЛЧ

Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор ответил на вопрос журналистов об лице, которое сливало "ПСЖ" информацию о команде (состав) перед обоими матчами в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы знаем, кто это. Это не было сказано со злым умыслом в мой адрес или в адрес команды. Мы знаем, откуда это взялось, и мы урегулировали ситуацию", — цитирует тренера İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail.

Специалист отказался отвечать на прямой вопрос о личности информатора из раздевалки, но уточнил, что утечка не исходила непосредственно от футболистов, и рассматривается, как внешняя.

Напомним, "Челси" потерпел два разгромных поражения от парижан со счетом 2:5 и 0:3.