Саша Илич: "Сабах" сильнее нас"

Главный тренер "Сумгайыта" Саша Илич прокомментировал поражение от "Сабаха" (1:3) в матче 25-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, признав превосходство соперника, сообщает İdman.Biz.

По его словам, команда уступила более сильному оппоненту, который ведет борьбу за чемпионство.

"Поздравляю "Сабах" с победой. Они борются за чемпионство и сильнее нас. Мы это признаем", — заявил Илич.

Говоря об ошибках в обороне, специалист отметил недостаток опыта у одного из игроков, подчеркнув при этом общую ответственность команды.

"Вусал Пашаев молодой футболист, в этом возрасте ошибки бывают. Ему не хватило опыта. Но опять же, футболисты должны действовать ответственно, особенно, в обороне", — добавил главный тренер "Сумгайыта".