23 Марта 2026
Альваро Арбелоа: "Мне понравился менталитет "Реала" в дерби"

23 Марта 2026 10:55
Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа выразил удовлетворение волевой победой над "Атлетико" в матче 29-го тура Ла Лиги. Наставник "сливочных" подчеркнул, что ключевым фактором успеха стал настрой футболистов, которые усилили давление на соперника сразу после того, как счет стал равным.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на эфир ТВ "Реала", специалист отметил сложность прошедшего дерби и психологическую устойчивость своих подопечных.

"Я доволен, мы сделали то, что должны были — выиграли матч. Еще один шаг — мы продолжаем борьбу. Команда в хорошей форме. Матч был совсем непростым, соперник создал нам серьезные трудности. Нам пришлось показать очень сильный характер. Они снова сравняли счет, и нам пришлось вновь давить — именно это мне понравилось больше всего, менталитет этой команды", - сказал Арбелоа.

Особое внимание тренер уделил эпизоду с красной карточкой полузащитника Федерико Вальверде, отметив, что концовка встречи потребовала от игроков максимальной самоотдачи в обороне.

"Трудно понять это решение. Я благодарен, что судья подошел к бровке и объяснил мне. Иногда в динамике кажется одно, а когда пересмотришь — мнение может измениться. Но это были 15 минут настоящего командного духа, взаимопомощи, мы оборонялись на пределе — и в итоге все обошлось", - добавил специалист.

Завершая выступление, Арбелоа подчеркнул важность победы на домашней арене перед перерывом на матчи национальных сборных.

"Это было захватывающе. Я всегда говорю, что атмосфера дерби — самая особенная в лиге. Мне довелось пережить это уже в роли тренера. Кроме того, после нескольких лет без побед здесь, на нашем поле, было важно сделать это сегодня. Рад за ребят — они заслужили это своим трудом. Сейчас уходим на паузу сборных в хорошем настроении и со спокойствием", - подытожил наставник мадридцев.

Отметим, что встреча 29-го тура чемпионата Испании завершилась победой "Реала" со счетом 3:2. После этого успеха мадридский клуб продолжает борьбу за лидерство в турнирной таблице Ла Лиги.

İdman.Biz
Новости по теме

Дисквалифицированный тренер вышел на матч в рясе священника
10:35
Мировой футбол

Дисквалифицированный тренер вышел на матч в рясе священника - ВИДЕО

Маттео Чичери пытался скрыться от контроля, но не сдержал эмоций после пропущенного гола

Антуан Гризманн переходит в "Орландо Сити" летом
10:15
Мировой футбол

Антуан Гризманн переходит в "Орландо Сити" летом

Нападающий согласовал условия двухлетнего контракта с командой MLS
Диего Симеоне отказался винить судей в поражении от "Реала"
09:55
Мировой футбол

Диего Симеоне отказался винить судей в поражении от "Реала"

Отдельно тренер выделил игру форварда Адемолы Лукмана
Зинедин Зидан достиг устной договоренности о работе в сборной Франции - СМИ
09:15
Мировой футбол

Зинедин Зидан достиг устной договоренности о работе в сборной Франции - СМИ

На пост претендовали пять человек
"Барселона" первой в Европе гарантировала себе участие в общем этапе Лиги чемпионов-2026/27
08:12
Мировой футбол

"Барселона" первой в Европе гарантировала себе участие в общем этапе Лиги чемпионов-2026/27

Это произошло после того, как "Бетис" уступил "Атлетику"
Гвардиола стал первым тренером в истории, выигравшим пять Кубков английской лиги
07:14
Мировой футбол

Гвардиола стал первым тренером в истории, выигравшим пять Кубков английской лиги

Специалист опередил по количеству выигранных трофеев Брайана Клафа, Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"
21 Марта 19:20
Мировой футбол

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"

Экс-вингер сборной считает, что присутствие Криштиану мотивирует команду
Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли"
20 Марта 21:04
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" уничтожил "Имишли" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Бакинцы решили исход встречи уже в первом тайме

Азербайджанский дзюдоист стал вице-чемпионом Большого шлема
20 Марта 18:52
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист стал вице-чемпионом Большого шлема - ФОТО

Азербайджанский дзюдоист успешно выступил в весовой категории до 66 кг

Серия А: "Фиорентина" и "Интер" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:55
Мировой футбол

Серия А: "Фиорентина" и "Интер" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У "Фиорентины" прервалась серия из трех побед во всех турнирах