Альваро Арбелоа: "Мне понравился менталитет "Реала" в дерби"

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа выразил удовлетворение волевой победой над "Атлетико" в матче 29-го тура Ла Лиги. Наставник "сливочных" подчеркнул, что ключевым фактором успеха стал настрой футболистов, которые усилили давление на соперника сразу после того, как счет стал равным.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на эфир ТВ "Реала", специалист отметил сложность прошедшего дерби и психологическую устойчивость своих подопечных.

"Я доволен, мы сделали то, что должны были — выиграли матч. Еще один шаг — мы продолжаем борьбу. Команда в хорошей форме. Матч был совсем непростым, соперник создал нам серьезные трудности. Нам пришлось показать очень сильный характер. Они снова сравняли счет, и нам пришлось вновь давить — именно это мне понравилось больше всего, менталитет этой команды", - сказал Арбелоа.

Особое внимание тренер уделил эпизоду с красной карточкой полузащитника Федерико Вальверде, отметив, что концовка встречи потребовала от игроков максимальной самоотдачи в обороне.

"Трудно понять это решение. Я благодарен, что судья подошел к бровке и объяснил мне. Иногда в динамике кажется одно, а когда пересмотришь — мнение может измениться. Но это были 15 минут настоящего командного духа, взаимопомощи, мы оборонялись на пределе — и в итоге все обошлось", - добавил специалист.

Завершая выступление, Арбелоа подчеркнул важность победы на домашней арене перед перерывом на матчи национальных сборных.

"Это было захватывающе. Я всегда говорю, что атмосфера дерби — самая особенная в лиге. Мне довелось пережить это уже в роли тренера. Кроме того, после нескольких лет без побед здесь, на нашем поле, было важно сделать это сегодня. Рад за ребят — они заслужили это своим трудом. Сейчас уходим на паузу сборных в хорошем настроении и со спокойствием", - подытожил наставник мадридцев.

Отметим, что встреча 29-го тура чемпионата Испании завершилась победой "Реала" со счетом 3:2. После этого успеха мадридский клуб продолжает борьбу за лидерство в турнирной таблице Ла Лиги.