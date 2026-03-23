23 Марта 2026
"Барселона" первой в Европе гарантировала себе участие в общем этапе Лиги чемпионов-2026/27

23 Марта 2026 08:12
"Барселона" первой в Европе гарантировала себе участие в общем этапе Лиги чемпионов-2026/27

"Барселона" стала первым клубом, который обеспечил себе место в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz, это произошло после того, как "Бетис" уступил "Атлетику" (1:2) в матче 29-го тура Ла Лиги. Таким образом, каталонцы гарантировали себе как минимум четвертое место в итоговой таблице чемпионата Испании.

"Барселона" лидирует в турнирной таблице с 73 очками, опережая идущий вторым "Реал" на семь очков. Далее располагаются "Вильярреал" (58) и "Атлетико" (57). "Бетис" с 44 очками занимает пятую строчку. До конца чемпионата Испании осталось девять туров.

