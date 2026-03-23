Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории, выигравшим пять Кубков английской лиги. Свой пятый трофей специалист выиграл, победив в финальном матче турнира лондонский "Арсенал" со счетом 2:0. Встреча состоялась на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс.

Как сообщает İdman.Biz, ранее Гвардиола выигрывал Кубок английской лиги в сезонах-2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. Специалист опередил по количеству выигранных трофеев Брайана Клафа, Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью, у которых по четыре кубка.

В прошлом году Кубок английской лиги выиграл "Ньюкасл". В финале розыгрыша соревнования "сороки" победили "Ливерпуль" со счетом 2:1.