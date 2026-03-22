Жюль Кунде может сменить клубную прописку

22 Марта 2026 19:48
Защитник "Барселоны" Жюль Кунде летом может сменить клубную прописку. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Маттео Моретто.

Отмечается, что каталонцы готовы рассмотреть предложения игроку. "Сине-гранатовые" могут отпустить Кунде, если получат "хороший оффер". Защитник не является не подлежащим трансферу.

Недавно Жюль Кунде продлил контракт с "Барселоной" до 2030 года, но клуб не будет препятствовать его переходу, если поступит подходящее предложение, и защитник сам захочет уйти.

İdman.Biz
