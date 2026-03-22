Жюль Кунде может сменить клубную прописку

Защитник "Барселоны" Жюль Кунде летом может сменить клубную прописку. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Маттео Моретто.



Отмечается, что каталонцы готовы рассмотреть предложения игроку. "Сине-гранатовые" могут отпустить Кунде, если получат "хороший оффер". Защитник не является не подлежащим трансферу.



Недавно Жюль Кунде продлил контракт с "Барселоной" до 2030 года, но клуб не будет препятствовать его переходу, если поступит подходящее предложение, и защитник сам захочет уйти.