RU

Спортивный директор "Боруссии" покинул свой пост

Мировой футбол
Новости
22 Марта 2026 17:30
12
Себастьян Кель покинул должность спортивного директора дортмундской "Боруссии".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, решение было принято по взаимному согласию между функционером и руководством "шмелей".

Кель работал в системе дортмундского клуба с 2018 года, а в 2022 году был назначен спортивным директором.

В настоящее время "Боруссия" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 61 очко.

Следующий матч команда проведет 5 апреля на выезде против "Штутгарта".

İdman.Biz
Тэги:

