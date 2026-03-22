Спортивный директор "Боруссии" покинул свой пост

Себастьян Кель покинул должность спортивного директора дортмундской "Боруссии".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, решение было принято по взаимному согласию между функционером и руководством "шмелей".

Кель работал в системе дортмундского клуба с 2018 года, а в 2022 году был назначен спортивным директором.

В настоящее время "Боруссия" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 61 очко.

Следующий матч команда проведет 5 апреля на выезде против "Штутгарта".