Мадридский "Реал" готов заплатить 120 миллионов евро за полузащитника "Челси" Энцо Фернандеса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TyC Sports, лондонский клуб рассчитывает вернуть сумму, вложенную в трансфер аргентинца в 2023 году, и не намерен снижать цену.

При этом для осуществления сделки "Реалу" потребуется продать часть игроков нынешнего состава. Отмечается, что в случае перехода Фернандеса его бывший клуб "Ривер Плейт" получит около 5 миллионов евро.

По данным Marca, одним из факторов, влияющих на желание футболиста покинуть Англию, являются погодные условия и недостаток солнечного света.

В текущем сезоне чемпион мира 2022 года провел 46 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с "Челси" действует до лета 2032 года.