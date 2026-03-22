Мареска может возглавить итальянский клуб

Бывший главный тренер "Челси" Энцо Мареска может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на итальянские СМИ, в услугах специалиста заинтересована "Фиорентина". Руководство клуба готово пригласить Мареску по завершении текущего сезона.

В настоящее время тренер находится без работы после ухода из лондонского клуба.

После 29 туров чемпионата Италии "Фиорентина" набрала 28 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

В ближайшем матче флорентийцы сыграют дома против "Интера". Встреча состоится 22 марта.