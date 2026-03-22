22 Марта 2026 14:30
Бернарду Силва хочет перейти в "Барселону"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва рассматривает переход в "Барселону" в качестве приоритетного варианта продолжения карьеры.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, кандидатура 31-летнего футболиста была предложена каталонскому клубу через его агента Жорже Мендеша.

В "Барселоне" считают возможное подписание португальца интересным вариантом, однако отмечают, что в команде уже достаточно игроков на его позиции. В связи с этим трансфер не является приоритетным, так как клуб сосредоточен на усилении линии обороны и атаки.

При этом в каталонском клубе высоко оценивают игровые качества Силвы.

В текущем сезоне хавбек провел 41 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 27 миллионов евро.

