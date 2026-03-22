Кто быстрее достиг 900 голов - Месси или Роналду? Сравнение легенд

Лионель Месси достиг исторической отметки в 900 голов за карьеру - но как его путь выглядит в сравнении с Криштиану Роналду? Ответ очевиден: Месси сделал это быстрее и эффективнее, передает İdman.Biz.

Контекст Месси: горько-сладкий момент

Достижение пришлось на неудачный матч: Месси открыл счет в первые минуты встречи "Интер Майами" против "Нэшвилла" в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, однако команда выбыла из турнира по правилу выездного гола (1:1, 0:0 в первой игре).

Для восьмикратного обладателя "Золотого мяча" это стало еще одним напоминанием: 900 голов - не предел, но и не гарантия трофеев. Лига чемпионов КОНКАКАФ - один из трех титулов, которых ему все еще не хватает в коллекции.

Роналду: эмоциональный момент

Роналду достиг заветной отметки в сентябре 2024 года, забив второй гол за Португалию в матче Лиги наций против Хорватии (2:1). Его реакция была эмоциональной: он прикрыл лицо руками и опустился на колени.

"Это много значит. Это цель, к которой я стремился давно. Я знал, что достигну этой отметки: если продолжать играть, это произошло бы естественным образом. Это эмоционально, потому что это рубеж. Кажется, будто это просто еще одна цифра, но только я и те, кто рядом со мной, знают, как тяжело работать каждый день, быть физически и психологически в форме, чтобы забить 900 голов. Это уникальная веха в моей карьере", - сказал Роналду.

С тех пор Роналду откровенно говорит о своей цели - 1000 голов. Сейчас у него 965 - осталось 35.

Сможет ли Месси достичь 1000?

Теоретически - да. Но для этого ему придется играть за 40 лет. Месси недавно продлил контракт с "Интер Майами" до конца 2028 года - ему будет 41.

Если он сохранит форму и продолжит забивать в МLS, отметка в 1000 голов выглядит достижимой. Однако есть нюанс: в МLS уровень конкуренции в целом ниже, чем в Ла Лиге или Серии А. Поэтому даже если Месси достигнет 1000, многие будут сравнивать контекст его голов с Роналду, который продолжает забивать в Саудовской Аравии - чемпионате с более высокой интенсивностью.

Вывод

Месси достиг 900 голов на год раньше и в меньшем количестве матчей - что говорит о его невероятной эффективности.

Роналду ближе к 1000 и все еще активно забивает в 41 год - что демонстрирует его долговечность.

Оба - легенды, но их пути разные: Месси - гений эффективности, Роналду - машина для забивания. Финал этой гонки - 1000 голов - может стать последним актом величайшего противостояния в истории футбола.

Статистика Месси после 900 голов

Игры: 1142

Возраст: 38 лет, 8 месяцев и 22 дня

Время с момента дебюта: 21 год, 5 месяцев и 2 дня

Голы: 900

Пенальти: 112

Ассисты: 407

Минута на каждый гол без пенальти: 119

Статистика Роналду после 900 голов

Игры: 1236

Возраст: 39 лет, 7 месяцев

Время с момента дебюта: 22 года, 22 дня

Голы: 900

Пенальти: 164

Ассисты: 254

Минута на каждый гол без пенальти: 137

euro-football.ru