Opta назвала фаворита финала Кубка английской лиги

Суперкомпьютер Opta оценил шансы "Арсенала" и "Манчестер Сити" перед финалом Кубка английской лиги.

Как сообщает İdman.Biz, вероятность победы лондонского клуба составляет 51,9%, тогда как успех "горожан" оценивается в 24,8%. Еще в 23,3% случаев матч может перейти в дополнительное время и завершиться серией пенальти.

Финальная встреча пройдет 22 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени, главным арбитром назначен Питер Бэнкс.

В текущем сезоне команды уже встречались в чемпионате Англии и сыграли вничью со счетом 1:1.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является "Ньюкасл", который в прошлом финале обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:1.