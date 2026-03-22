22 Марта 2026
RU

Opta назвала фаворита финала Кубка английской лиги

Мировой футбол
Новости
22 Марта 2026 16:29
17
Суперкомпьютер Opta оценил шансы "Арсенала" и "Манчестер Сити" перед финалом Кубка английской лиги.

Как сообщает İdman.Biz, вероятность победы лондонского клуба составляет 51,9%, тогда как успех "горожан" оценивается в 24,8%. Еще в 23,3% случаев матч может перейти в дополнительное время и завершиться серией пенальти.

Финальная встреча пройдет 22 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени, главным арбитром назначен Питер Бэнкс.

В текущем сезоне команды уже встречались в чемпионате Англии и сыграли вничью со счетом 1:1.

Действующим обладателем Кубка английской лиги является "Ньюкасл", который в прошлом финале обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:1.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

