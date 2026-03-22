Будущее Росеньора в "Челси" под угрозой

22 Марта 2026 14:07
Руководство "Челси" недовольно результатами команды под руководством главного тренера Лиама Росеньора.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Николо Скиру, английский специалист может быть отправлен в отставку, если клуб не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Росеньор возглавил "синих" 8 января, подписав контракт до лета 2032 года. Однако последние результаты команды вызывают серьезные вопросы - в четырех последних матчах во всех турнирах "Челси" потерпел четыре поражения с общим счетом 2:12.

После 31 тура английской Премьер-лиги лондонский клуб набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

