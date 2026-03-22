Игрок MLS отметился голом в свои и чужие ворота

Защитник "Хьюстон Динамо" Эрик Святченко стал одним из главных героев матча MLS против "Далласа", завершившегося поражением его команды со счетом 3:4.

Как сообщает İdman.Biz, 34-летний футболист отличился как в атаке, так и в собственные ворота. На 31-й минуте он забил гол после углового, сравняв счет - 2:2.

Во втором тайме Святченко вновь оказался в центре внимания. На 54-й минуте он срезал мяч в свои ворота, однако эпизод был отменен после вмешательства VAR из-за офсайда.

Позже защитник получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Оставшись в меньшинстве, "Хьюстон Динамо" пропустил еще один мяч и уступил "Далласу" - 3:4.