Стали известны результаты жеребьевки турнира Большого шлема по дзюдо

В Тбилиси состоялась церемония жеребьевки турнира Большого шлема по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, на соревнованиях, в которых примут участие 386 спортсменов из 51 страны, Азербайджан будет представлен 11 дзюдоистами в семи весовых категориях.

Квалификационный раунд начнется завтра в 10:00, а финальный стартует в 17:00. Соревнования завершатся 22 марта.

Определились первые соперники представителей Азербайджана:

Мужчины

66 кг, 1/32 финала

Туран Байрамов – Килиан Ноэль (Франция)

66 кг, 1/16 финала

Рашад Йелькиев – Йохем ван Хартен (Нидерланды)

73 кг, 1/32 финала

Кямран Сулейманов – Рей Маринкс (Бельгия)

73 кг, 1/16 финала

Хидаят Гейдаров – Зелемхан Батчаев (Бельгия)

+100 кг, 1/8 финала

Джамал Гамзатханов – с победителем пары Саба Кардава (Грузия) / Лоссени Коне (Германия)

Кянан Насибов – с победителем пары Еламан Ергалиев (Казахстан) / Гела Заалишвили (Грузия)

Женщины

48 кг, 1/16 финала

Кенюль Алиева – Мишель Алтаншагай (Монголия)

52 кг, 1/8 финала

Лейла Алиева – Гефен Примо (Израиль)

70 кг, 1/16 финала

Сюдабя Агаева – Нино Гулбани (Грузия)

Айтадж Гардашханлы – Ширинджон Юлдошова (Узбекистан)

+78 кг, 1/8 финала

Мадина Каисинова – Эрика Симонетти (Италия)