В Турции застрелили футболиста, певица оказалась под стражей

В Стамбуле трагически погиб 21-летний футболист клуба Kars36 Spor Кубилай Каан Кундакчы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в ночь на 19 марта в районе Умрание.

По предварительной информации, футболист оказался вовлечен в конфликт, выступая посредником между рэпером Вахапом Джанбаем и певицей Алейной Калайджиоглу. Во время ожидания встречи у студии на место прибыли неизвестные, которые открыли огонь.

Кундакчы получил тяжелые ранения и скончался.

Сообщается, что к инциденту может быть причастен новый партнер Калайджиоглу, при этом сама певица была задержана полицией.