Златан Ибрагимович станет экспертом на чемпионате мира-2026

Златан Ибрагимович примет участие в предстоящем чемпионате мира по футболу в качестве телеэксперта. Бывший нападающий сборной Швеции будет работать аналитиком в составе телевизионной команды канала Fox Sports на протяжении всего турнира, который пройдет этим летом в Северной Америке.

Как сообщает İdman.Biz, Ибрагимович официально представил эту новость в своих социальных сетях, опубликовав видеоролик с изображением крылатого льва. Публикацию футболист сопроводил комментарием: "Для тебя, Америка". Предстоящий мундиаль станет первым в истории турниром, организованным совместно тремя странами: США, Канадой и Мексикой.