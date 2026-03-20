Глава КОНМЕБОЛ присудил Аргентине победу в Финалиссиме

Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес заявил, что сборная Аргентины была готова к проведению матча Финалиссимы против Испании, в то время как европейская сторона не обеспечила участие в игре.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальное заявление КОНМЕБОЛ, матч между чемпионами Европы и Южной Америки должен был состояться 27 марта в Катаре, но был отменен из-за войны в Иране и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

"Если нам зачтут техническую победу, то Аргентина станет двукратным чемпионом Финалиссимы. Мы должны верить в себя. Трава на другой стороне не всегда зеленая", - сказал Домингес.

Глава южноамериканской конфедерации также отметил расхождение в графиках команд: "Мы узнали, что Испания сыграет 31 марта в Барселоне. И как чемпионы мира я буду защищать этот титул. Мы двукратные чемпионы Финалиссимы, а они не явились на матч".

Отметим, что Финалиссима - матч между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки, проводимый при совместной организации УЕФА и КОНМЕБОЛ. В первом розыгрыше турнира в 2022 году Аргентина обыграла Италию со счетом 3:0.

Отмена матча 2026 года лишила болельщиков возможности увидеть противостояние двух сильнейших сборных мира, а игроков - шанса побороться за престижный трофей. Окончательное решение о судьбе турнира и возможном присуждении технической победы будет принято после консультаций между УЕФА и КОНМЕБОЛ.