Глава КОНМЕБОЛ присудил Аргентине победу в Финалиссиме

20 Марта 2026 13:37
Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес заявил, что сборная Аргентины была готова к проведению матча Финалиссимы против Испании, в то время как европейская сторона не обеспечила участие в игре.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальное заявление КОНМЕБОЛ, матч между чемпионами Европы и Южной Америки должен был состояться 27 марта в Катаре, но был отменен из-за войны в Иране и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

"Если нам зачтут техническую победу, то Аргентина станет двукратным чемпионом Финалиссимы. Мы должны верить в себя. Трава на другой стороне не всегда зеленая", - сказал Домингес.

Глава южноамериканской конфедерации также отметил расхождение в графиках команд: "Мы узнали, что Испания сыграет 31 марта в Барселоне. И как чемпионы мира я буду защищать этот титул. Мы двукратные чемпионы Финалиссимы, а они не явились на матч".

Отметим, что Финалиссима - матч между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки, проводимый при совместной организации УЕФА и КОНМЕБОЛ. В первом розыгрыше турнира в 2022 году Аргентина обыграла Италию со счетом 3:0.

Отмена матча 2026 года лишила болельщиков возможности увидеть противостояние двух сильнейших сборных мира, а игроков - шанса побороться за престижный трофей. Окончательное решение о судьбе турнира и возможном присуждении технической победы будет принято после консультаций между УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Новости по теме

"Карабах" сыграет с "Кяпазом" в матче 25-го тура Премьер-лиги
09:05
Мировой футбол

"Карабах" сыграет с "Кяпазом" в матче 25-го тура Премьер-лиги

Агдамский клуб проведет матч на выезде

СМИ назвали шесть футболистов, которые могут покинуть "Ливерпуль" летом
07:14
Мировой футбол

СМИ назвали шесть футболистов, которые могут покинуть "Ливерпуль" летом

Массовый уход игроков мерсисайдцев может начаться с нападающего Мохамеда Салаха
Капитан "Ньюкасл Юнайтед" может продолжить карьеру в Испании
06:16
Мировой футбол

Капитан "Ньюкасл Юнайтед" может продолжить карьеру в Испании

"Сливочные" пристально следят за Гимарайнсом на фоне возможного ухода Эдуарду Камавинга
ФИФА оштрафовала Израильскую футбольную ассоциацию
05:18
Мировой футбол

ФИФА оштрафовала Израильскую футбольную ассоциацию

Сумма штрафа составила 150 тысяч швейцарских франков
Сердара Азмуна исключили из сборной Ирана из-за фото с лидерами ОАЭ
03:30
Мировой футбол

Сердара Азмуна исключили из сборной Ирана из-за фото с лидерами ОАЭ

За иранскую национальную команду 31-летний Азмун провел 91 матч во всех турнирах
"Болонья" в дополнительное время обыграла "Рому" и вышла в 1/4 финала Лиги Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:54
Мировой футбол

"Болонья" в дополнительное время обыграла "Рому" и вышла в 1/4 финала Лиги Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Определились все четвертьфиналисты

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов
18 Марта 10:59
Мировой футбол

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов - ВИДЕО

Эпизод произошел сразу после финального свистка

Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом
19 Марта 03:00
Мировой футбол

Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом

Игрок "Галатасарая" получил травму и покинул поле на носилках
"Бавария" требует открыть крышу на "Сантьяго Бернабеу"
17 Марта 16:12
Мировой футбол

"Бавария" требует открыть крышу на "Сантьяго Бернабеу"

Мюнхенцы опасаются давления трибун в Мадриде

Ноа Ланг прооперирован после тяжелой травмы в матче против "Ливерпуля"
19 Марта 15:30
Мировой футбол

Ноа Ланг прооперирован после тяжелой травмы в матче против "Ливерпуля"

Нападающий "Галатасарая" повредил руку при столкновении с рекламным щитом на "Энфилде"