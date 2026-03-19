Рафинья признан игроком недели в ЛЧ

Нападающий "Барселоны" Рафинья признан игроком недели в Лиге чемпионов. Как передает İdman.Biz. об этом информирует официальный сайт УЕФА.

В ответном матче 1/8 финала соревнования с "Ньюкаслом" (7:2) бразильский футболист отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Игрок "сине-гранатовых" покрыл расстояние в 10,7 км в этой встрече.

В голосовании Рафинья опередил нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора с дублем в ворота "Манчестер Сити" (2:1), полузащитника "Ливерпуля" Доминика Собослаи с голом во встрече с "Галатасараем" (4:0), а также полузащитника "Спортинга" Франсиску Тринкана с двумя ассистами в игре с "Буде-Глимт" (5:0).