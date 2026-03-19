Тибо Куртуа выбыл на полтора месяца

Вратарь футбольного клуба "Реал" Тибо Куртуа не сможет помочь своей команде в течение ближайших шести недель из-за повреждения приводящей мышцы правого бедра. Бельгийский голкипер получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (2:1).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанское издание AS, Куртуа почувствовал дискомфорт еще во время предматчевой разминки на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Несмотря на боли, голкипер принял решение выйти на поле в стартовом составе, однако в перерыве встречи был заменен на Андрея Лунина. Первичное медицинское обследование выявило разрыв мышцы, что исключает участие Куртуа в предстоящем мадридском дерби против "Атлетико" в 29-м туре Ла Лиги.

Кроме того, основной вратарь мадридцев пропустит оба четвертьфинальных поединка Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", которые запланированы на 7 и 14 апреля 2026 года. Ожидается, что клуб предоставит дополнительную информацию о графике восстановления игрока в ближайшие дни после проведения углубленных тестов.