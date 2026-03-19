"Арсенал" - главный фаворит Opta на выход в финал ЛЧ - ФОТО

19 Марта 2026 14:41
"Арсенал" - главный фаворит Opta на выход в финал ЛЧ

Суперкомпьютер оценил шансы "канониров" выше 50% после жеребьевки четвертьфиналов

Аналитический портал Opta обновил прогнозы на финалистов Лиги чемпионов сезона 2025/26. После завершения стадии 1/8 финала и распределения команд по турнирной сетке, лондонский "Арсенал" стал абсолютным фаворитом на участие в решающем матче в Будапеште. Вероятность выхода команды Микеля Артеты в финал составляет 51.6%.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Flashscore, такая высокая цифра объясняется не только безупречной формой "Арсенала" в текущем розыгрыше, но и особенностями турнирного пути. В четвертьфинале лондонцы встретятся со "Спортингом", а в случае успеха выйдут на победителя пары "Барселона" - "Атлетико". В то же время в другой части сетки собрались такие тяжеловесы, как "Реал" Мадрид, "Бавария", "ПСЖ" и "Ливерпуль", которые будут отбирать очки друг у друга.

Важно отметить, что поскольку в финале всегда участвуют две команды, общая сумма шансов всех претендентов должна равняться 200% (по 100% на каждое из двух мест в финале).

