Доминик Собослаи: "Ливерпуль" справится с кем угодно"

Полузащитник футбольного клуба "Ливерпуль" Доминик Собослаи выразил уверенность в силах команды перед четвертьфинальным противостоянием с "ПСЖ" в Лиге чемпионов, сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб.

Венгерский полузащитник отметил: "В первую очередь мы должны показать такую же игру, как с "Галатасараем", в следующем матче против "Брайтона". Я смотрел матч "ПСЖ" против "Челси". Это очень хорошая команда, но мы показали, что можем справиться с кем угодно. Мы должны играть одинаково в каждом матче. Понимаю, что в Лиге чемпионов есть отличия, но нам нужна такая же энергия против "Брайтона".