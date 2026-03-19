Тренер "Галатасарая" раскритиковал судейство после разгрома от "Ливерпуля"

Главный тренер стамбульского "Галатасарая" Окан Бурук выразил резкое недовольство работой футбольных арбитров в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:4). Наставник турецкого клуба акцентировал внимание на чрезмерно жесткой игре защитника хозяев Ибраимы Конате против форварда Виктора Осимхена, которая, по мнению Бурука, игнорировалась арбитром.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на турецкие спортивные СМИ, Окан Бурук назвал Павела Рачковски "худшим судьей в мире".

"На протяжении всего матча Конате с легкостью совершал всевозможные фолы против Виктора Осимхена. Мы ожидали лучшего судью в мире, а получили худшего", — заявил специалист. Стоит отметить, что изначально на матч был назначен Шимон Марчиняк, однако из-за травмы поляка, полученной на разминке, его в последний момент заменил резервный арбитр Павел Рачковски.

Несмотря на претензии к судейству, Бурук признал превосходство соперника: "Наш соперник играл гораздо лучше нас. Мы потеряли уверенность. Наши болельщики ожидали гораздо более смелого 'Галатасарая', но все пошло не так, как мы хотели".

Отметим, что по итогам встречи "Ливерпуль" нанес 32 удара (16 в створ), в то время как стамбульцы ответили лишь 4 попытками (1 в створ), заработав всего 0,18 xG.