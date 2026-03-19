19 Марта 2026
Люка Шевалье может перейти в клуб АПЛ

19 Марта 2026 12:43
Люка Шевалье может перейти в клуб АПЛ

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет активный интерес к вратарю "ПСЖ" Люка Шевалье. 24-летний француз, ставший лучшим голкипером Лиги 1 в сезоне 2024/25, разочарован своим нынешним положением в парижском клубе, где он проиграл борьбу за место в основе Матвею Сафонову. Шевалье намерен перейти в команду, где ему будет гарантирована игровая практика для сохранения места в сборной Франции перед ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Equipe, ситуация во вратарской линии "шпор" требует немедленного вмешательства. Главный тренер Игор Тудор, сменивший в феврале уволенного Томаса Франка, недоволен формой Гульельмо Викарио. Итальянец совершил пять результативных ошибок в текущем сезоне АПЛ и отбил меньше всего голов среди всех вратарей, что стало одной из причин падения команды на 16-е место в таблице. Руководство лондонцев видит в Шевалье идеального кандидата на роль первого номера благодаря его игре ногами и реакции.

В "ПСЖ" ситуация сложилась в пользу Сафонова, который после зимнего перерыва окончательно закрепился в статусе "первого номера". Россиянин выдал серию из 12 "сухих" матчей и помог парижанам выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, оставив Шевалье лишь матчи Кубка Франции. Рыночная стоимость французского вратаря составляет около 40 миллионов евро, и "Тоттенхэм" уже начал предварительные переговоры с окружением игрока.

