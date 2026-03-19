Левандовски обошел Месси: новый рекорд Лиги чемпионов

19 Марта 2026 18:38
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски установил новый исторический рекорд Лиги чемпионов, превзойдя достижение Лионеля Месси.

Как сообщает İdman.Biz, польский форвард отметился дублем в ответном матче 1/8 финала против "Ньюкасла" (7:2) и довел число команд, которым он забивал в турнире, до 41.

Таким образом, Левандовски обошел Месси, который ранее удерживал рекорд с 40 различными соперниками. Новый показатель стал уникальным достижением в истории турнира. При этом в общем списке бомбардиров турнира он также остается в числе лидеров: поляк входит в топ-3 за всю историю, уступая только Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

İdman.Biz
