Игор Тудор: "При счете 1:0 игроки поверили, что могут пройти дальше"

Главный тренер футбольного клуба "Тоттенхэма" Игор Тудор заявил, что несмотря на вылет из Лиги чемпионов УЕФА, гордится игрой команды в ответном матче против "Атлетико", который завершился победой лондонцев со счетом 3:2, сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу "шпор".

"Конечно, ощущения и чувства смешанные. Мы выбыли из борьбы, но на поле сегодня была очень хорошая команда, игроки отлично сыграли, и энергетика была на высоте. С самого начала болельщики поняли, что команда сделает все, что в ее силах. При счете 1:0 игроки поверили, что мы можем пройти дальше. Для нас это был ключевой момент игры. Очень важно было показать такую игру через три дня после матча с "Ливерпулем", - отметил Тудор.

Отметим, что по сумме двух встреч "шпоры" уступили мадридскому клубу (5:7) и не смогли выйти в четвертьфинал турнира.