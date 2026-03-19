Флориан Виртц установил рекорд "Ливерпуля" в ЛЧ

19 Марта 2026 10:13
40
Флориан Виртц установил рекорд "Ливерпуля" в ЛЧ

Немецкий полузащитник "Ливерпуля" Флориан Виртц установил новый клубный рекорд в Лиге чемпионов в ответном матче 1/8 финала против "Галатасарая" (4:0). 22-летний футболист, отметившийся результативной передачей в победном поединке на стадионе "Энфилд", помог мерсисайдцам обеспечить выход в четвертьфинал турнира по сумме двух встреч.

Как сообщает İdman.Biz, Виртц создал восемь голевых моментов за одну игру, что стало лучшим показателем для игроков "Ливерпуля" в главном еврокубке с сезона 2003/04.

Отметим, что прошлым летом хавбек перешел в английский клуб из леверкузенского "Байера" за 125 миллионов евро (около 231 миллиона манатов). В текущем розыгрыше Лиги чемпионов на счету полузащитника уже один забитый мяч и три ассиста. Трансфер Виртца за 125 миллионов евро остается самой дорогой покупкой в истории английского клуба.

