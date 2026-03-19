Холанд отреагировал на вылет "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

Как передает İdman.Biz, английский клуб уступил "Реалу" в ответном матче со счетом 1:2 и завершил выступление на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч 1:5.

После игры Холанд опубликовал сообщение в социальных сетях: "Мы знаем, чего требует этот клуб, и это было не то. Мы должны все исправить в следующих матчах".

Отметим, что именно норвежский форвард стал автором единственного гола "Манчестер Сити" в этом противостоянии.

Уже 22 марта команда получит шанс реабилитироваться - в финале Кубка английской лиги "горожане" встретятся с "Арсеналом".